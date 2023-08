Casos de Covid-19 no mundo aumentam 68%, mas mortes caem 48%

Um novo relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que os casos de Covid-19 no mundo aumentaram 68% entre os dias 24 de julho e 20 de agosto de 2023, em comparação com o período anterior. No entanto, o número de mortes caiu 48% no mesmo intervalo.

Os dados da OMS são baseados em informações de países que ainda realizam testes de diagnóstico para a doença. A organização destaca que, devido à redução da testagem, os números reais podem ser maiores.

Ainda segundo o relatório, embora os registros oficiais de mortes tenham apresentado uma queda, o número de 49.380 hospitalizações relatadas entre 17 de julho e 13 de agosto representou um aumento de 21% em comparação com os 28 dias anteriores.

Variantes

As sublinhagens da Ômicron XBB.1.16 e EG.5, que foram detectadas recentemente no Brasil, são as mais prevalentes no mundo.

Ao jornal O Globo, especialistas consideram que, assim como ocorreu com as outras subvariantes da Ômicron, a tendência é que a EG.5 se espalhe no país e provoque um aumento dos casos. Porém, acreditam que novamente não deve ter grandes impactos nas internações e mortes.

Atualização da OMS

No último dia 9, a OMS emitiu uma avaliação de risco sobre a Eris destacando que, baseado na evidência disponível, o risco é baixo, semelhante ao das cepas anteriores. Além das duas variantes, o novo relatório destaca a identificação da BA.2.86 que, embora tenha sido detectada em poucos casos e em poucos países, chama atenção pela distância entre eles e pelo alto número de mutações.

São mais de 35 variações genéticas quando comparada à linhagem anterior. Em avaliação de risco recente, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) disseram que ela parece ser “mais capaz de causar infecção em pessoas que já tiveram Covid-19 ou que receberam vacinas contra Covid-19”. Mas destacou que “no momento, não há evidências sobre aumento na gravidade”.

Recomendações

Especialistas recomendam as seguintes medidas continuam valendo para ajudar a proteger contra o vírus: Completar o esquema vacinal com a dose bivalente, que amplia a proteção contra a Ômicron; Imunizar bebês, crianças e adolescentes; Fazer o teste da Covid-19 se estiver com sintomas gripais; Em caso de sintomas, utilizar máscara enquanto não sair o resultado e, se der positivo, cumprir as orientações de isolamento; Grupos vulneráveis, como idosos, imunossuprimidos e gestantes, considerarem o uso de máscaras em locais de maior risco.

Casos no Brasil

Na semana passada, o Ministério da Saúde informou que 8.156 novos casos de Covid-19 foram registrados no Brasil. Em comparação com o total de duas semanas antes, o número diminuiu 28%. É o número mais baixo desde março de 2020, quando começou a pandemia.

Em relação às mortes, dos dias 13 a 19 de agosto foram 116 vidas perdidas para o novo coronavírus. O número indica uma queda de 26% em comparação com duas semanas antes.

Já no ano passado, a segunda semana de agosto contabilizou sozinha 1.461 mortes. No período mais letal da crise sanitária, em abril de 2021, houve uma semana em que o Brasil registrou 21,1 mil óbitos pela Covid-19.