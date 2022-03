Casos de Covid-19 na China voltam a crescer e contaminação já é a maior em 2 anos

A China tem registrado os maiores números contaminação pela Covid-19 no momento em que a contagiosa variante ômicron está presente em quase metade do território. No último dia 10 foram 402 casos confirmados, o dobro do dia anterior. Apesar do número reduzido, se comparado ao resto do mundo, representa o maior nível de contágio registrado na China desde março de 2020.

A China segue uma política rígida de testagem em larga escala e confinamento, que permitiu conter a pandemia. Apesar do aumento de casos, as autoridades parecem adotar estratégias moderadas.

A maioria dos novos casos foi detectada na província de Jilin e na cidade de Qindao, e os habitantes foram orientados a evitar deslocamentos desnecessários e estão sendo submetidos a testes.