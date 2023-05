Caso Madeleine McCann: buscas são retomadas em Portugal

A Polícia Judiciária de Portugal, retomou nesta terça-feira (23), as buscas na Barragem do Arade, sul de Portugal, nas proximidades do último lugar onde Madeleine McCann foi vista. Policiais alemães da BKA e ingleses da Scotland Yard, terão funções de observação.

As ações ocorrem a pedido das autoridades alemãs e ocorrem a cerca de 50km da Praia da Luz, no Algarve, em um processo que deve durar 3 dias. O local era frequentado por Christian Brueckner, principal suspeito do caso, que está preso condenado por estupro. A área já foi investigada antes, em 2008. Na ocasião apenas uma meia foi encontrada por mergulhadores.

A polícia alemã acredita que a Barragem do Arade pode esconder pistas deixadas por Christian. À CNN, a Polícia Judiciária informou que “no âmbito da cooperação internacional, nos próximos dias na região do Algarve, irão ser efetuadas novas buscas, coordenadas pela Polícia Judiciária, a pedido das Autoridades Alemãs (BKA) e com a presença das Autoridades Inglesas”.