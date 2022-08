Casal é preso após dar dose de vodca a bebê na Inglaterra

O Conselho do Condado de Kent acompanha o caso. “Posso confirmar que os serviços sociais estão cientes disso e tomaram as medidas apropriadas”, informou um porta-voz ao jornal Daily Mail.

Conforme a polícia, a mãe e o pai, que também aparece nas imagens, foram presos no último dia 21 de junho, acusados de crueldade infantil. Eles, no entanto, pagaram fiança e já foram liberados.

Nas imagens, uma mulher aparece sentada no chão segurando uma garrafa de vodca em frente ao bebê. Na sequência, ela abre o recipiente e enche a tampa com o líquido. Depois, ela segura a cabeça do bebê e faz ele tomar a dose.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.