Casa Branca terá 1ª mulher negra e LGBT+ como porta-voz do governo

Ao sair do cargo, Psaki carregará, porém, marcas dele: ela está na lista de pessoas alvo de sanções do Kremlin e está proibida de entrar na Rússia —uma resposta do governo russo às sanções ocidentais ao país.

Psaki foi porta-voz do governo desde o primeiro dia da gestão Biden, em janeiro de 2021. Desde então, protagonizou momentos emblemáticos com jornalistas que cobrem a Casa Branca. Um dos mais famosos ocorreu há quatro meses, quando ela respondeu didaticamente a um repórter da Fox News, explicando a importância da imunização contra a Covid por meio da diferença entre vacinados e não vacinados.

Em uma publicação no Twitter, Psaki agradeceu ao democrata, à primeira-dama, Jill Biden, e ao restante da família do presidente americano pela confiança em seu trabalho.

