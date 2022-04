Casa Branca retoma caça aos ovos de Páscoa após 2 anos e recebe multidão sem máscara

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - A Casa Branca retomou, nesta segunda-feira (18), uma tradição que estava suspensa desde 2020 por causa da pandemia: a caça aos ovos de Páscoa no jardim da sede da Presidência.

A expectativa era de receber cerca de 30 mil visitantes ao longo do dia. Não havia exigência do uso de máscara, em mais um sinal de como o governo americano vem buscando retomar a normalidade, apesar de uma leve alta de casos nas últimas semanas. Os ingressos, gratuitos, foram distribuídos por meio de um sorteio virtual.

A reportagem acompanhou o começo da festa, em uma área delimitada para a imprensa. Os primeiros participantes chegaram por volta das 7h, sob temperatura de 6°C e uma chuva leve. Em clima de quermesse, centenas de adultos e crianças participavam de brincadeiras como procurar ovos escondidos no jardim.

A atividade mais prestigiada, que dá nome ao evento, é a Egg Roll: uma corrida em que as crianças empurram ovos —de galinha, cozidos e pintados com cores vivas— na grama usando colheres.

A brincadeira é uma tradição da segunda-feira após a Páscoa nos EUA, dia que é feriado em muitos países europeus e alguns estados americanos. No século 19, as crianças faziam as disputas em Capitol Hill, a colina onde fica o Congresso, mas os parlamentares aprovaram uma lei federal em 1876 banindo a prática ali, sob argumento de que era preciso preservar o gramado.

Dois anos depois, o então presidente Rutherford Hayes decidiu abrir o jardim da Casa Branca para que as crianças brincassem de Egg Roll. Logo o evento se tornou um dos principais do ano em Washington. A tradição foi mantida desde então, com pausas durante as guerras mundiais (quando alimentos como ovos eram racionados) e em 2020 e 2021, por causa da Covid.

No evento desta segunda, o presidente Joe Biden apareceu pouco depois das 10h, ao lado da primeira-dama. "Jill e eu estamos animados por ter vocês na Casa Branca. Não foi possível realizar o evento no ano passado, por causa da pandemia, mas neste ano estamos juntos de novo. Significa muito para nós vermos e ouvirmos as crianças e as famílias aqui", disse, em um breve discurso, ao lado de duas pessoas fantasiadas de coelhos.

Na sequência, o presidente se dirigiu até a multidão, dando o apito de largada para algumas corridas de ovos e tirando fotos com os presentes. Em um momento de interação com o público, Biden falava sobre a situação no Paquistão e no Afeganistão quando foi puxado por um dos "coelhos" para ir a outra parte do evento.

A ideia de ter pessoas fantasiadas foi adotada em 1969, quando um assessor da então primeira-dama Pat Nixon apareceu no evento assim. Desde então, os presidentes aparecem ao lado do personagem.

Outras mascotes circulam pela festa, como os de times esportivos locais, personagens como o Snoopy e alguns que lembram os primeiros presidentes americanos, em uma mistura de patriotismo e cultura pop.

Antes de ir embora, Biden ainda leu histórias infantis para as crianças ao lado da mulher. "A dra. Biden é a avó da América", disse o apresentador Jimmy Fallon, que também participou da atividade. A vice-presidente Kamala Harris, o secretário de Estado, Antony Blinken, e outros integrantes do governo também estiveram no evento.

O Egg Roll geralmente é organizado pelo escritório da primeira-dama. Neste ano, o tema da festa foi "egg-ducation", brincadeira com as palavras ovo e educação. "Como primeira-dama e professora, vi muitas vezes que o aprendizado não acontece só na sala de aula. Há muitas oportunidades divertidas ao redor de nós para aprendermos", disse Jill Biden.