Carta envenenada destinada a Trump é enviada à Casa Branca

Um pacote com a substância tóxica ricina, endereçado ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O objeto foi interceptado pela polícia e teria vindo do Canadá.

De acordo com a CNN, dois testes confirmaram a presença de ricina. O Serviço Secreto está investigando o ocorrido. À Reuters, o FBI disse que eles e "parceiros do Serviço Secreto dos Estados Unidos e do Serviço de Inspeção Postal dos Estados Unidos estão investigando uma carta suspeita recebida em uma instalação de correio do governo dos Estados Unidos. No momento, não há nenhuma ameaça à segurança pública".

Extraída da mamona, a ricina é um composto altamente tóxico e é usada por terroristas. Caso ingerido, pode, causar náuseas, vômitos e sangramento interno do estômago e intestino, seguido de insuficiência hepática, baço e rins, e morte por colapso do sistema circulatório.