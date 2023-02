Carta com selo de rei George 5º chega com 100 anos de atraso

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O britânico Finlay Glen, 27, recebeu em seu apartamento, no sul de Londres, uma encomenda inesperada: um envelope, com carimbo postal de Bath e um selo com a cabeça de George 5º. A carta, datada de fevereiro de 1916, foi "recebida" com mais de 100 anos de atraso. O ocorrido foi relatado por Glen nesta quinta-feira (16) à CNN.

"Percebemos que o ano era 16. Pensamos que era 2016. "Percebemos que o selo era um rei em vez de uma rainha, então sentimos que não poderia ser 2016", disse Finlay Glen à CNN.

A carta foi escrita por Christabel Mennel, filha de um comerciante de chá, Henry Tuke Mennel. Ela e sua família estavam de férias em Bath, no oeste da Inglaterra, mas o envelope tinha o carimbo de "Sydenham", uma área no sudeste de Londres. A carte chegou em 2021 na casa de Glen, segundo relato.

A moça pretendia se corresponder com sua "querida Katie", a quem o envelope foi endereçado. Katie era esposa de um magnata local altamente conceituado, Oswald Marsh, que negociava selos.

Através do papel, Mennel reclamava para a amiga que estava "muito infeliz aqui com um resfriado muito forte".

Naquele período, mais de 10 anos antes do nascimento da rainha Elizabeth II, os países da Europa protagonizavam a Primeira Guerra Mundial.

O endereço onde hoje reside Finlay Glen era onde estava localizada a propriedade do magnata.

A Oxford contou à CNN que o bairro no sul de Londres era um centro movimentado de atividades comerciais no início do século XX e muitas pessoas de classe média se mudaram para a região na época.

Apesar de ter recebido o envelope em 2021, Glen afirmou que só recentemente enviou o material aos órgãos competentes para que fosse pesquisado mais a fundo.

Um porta-voz do Royal Mail disse à CNN que incidentes como este podem acontecer, mas neste caso eles não podem precisar o que teria acontecido.