Carro explode e três pessoas são hospitalizadas na Inglaterra

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Um acidente causou a explosão de um Lamborghini Aventador e três pessoas acabaram hospitalizadas nesta segunda-feira (22), na Inglaterra, uma delas em estado grave. Segundo o tabloide britânico Daily Star, o veículo avaliado em 270 mil libras (aproximadamente R$ 1,6 milhão) pertencia à empresa especializada em aluguel de supercarros Platinum Executive Travel.

De acordo com a polícia, o condutor da Lamborghini pegou a via de acesso 25 para ter acesso à via central da rodovia expressa e o veículo foi atingido na lateral por um Mazda CX5, que já seguia na estrada. Após a colisão, ambos os carros pegaram fogo. Uma investigação será conduzida para definir as velocidades dos automóveis e a responsabilidade pelo acidente.

Um dos passageiros do carro de luxo foi levado ao hospital correndo risco de morte, enquanto o motorista teve apenas ferimentos leves. Já o motorista do outro veículo, um SUV Mazda, foi atendido para cuidados simples, mas passa bem. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas.

O acidente provocou um forte trânsito na estrada em direção a Manchester. A locadora de veículos confirmou que era proprietária do veículo e não quis comentar o assunto.

A polícia de West Yorkshire "apelou" pela colaboração de outros motoristas que testemunharam o fato. "A polícia está apelando por testemunhas ou gravações em vídeo de carros a respeito de uma colisão de dois veículos na M62, na qual um passageiro em um dos carros sofreu ferimentos com risco de morte".