Carro atropela policiais no Capitólio e Congresso dos EUA é fechado

Large police presence and two stretchers being brought out pic.twitter.com/EmidoLP0PT

De acordo com a agência Associated Press, tiros foram ouvidos nas ruas próximos ao Capitólio, mas ainda não há confirmação se houve ou não um tiroteio.

O motorista foi preso e os policiais levados ao hospital com ferimentos. A sede do congresso foi fechada por “ameaça na segurança”.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.