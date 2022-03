Carrinhos de bebê vazios são dispostos em praça da Ucrânia para simbolizar crianças vítimas da guerra

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - No centro de Lviv, cidade no oeste da Ucrânia para onde se dirigem muitos deslocados do conflito, um protesto de ativistas locais reuniu nesta sexta (18) 109 carrinhos de bebê vazios em uma praça. O objetivo era homenagear as crianças vítimas da guerra.

