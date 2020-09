Carga com 4 toneladas de nitrato de amônia é encontrada no porto de Beirute

Uma nova carga com cerca de 4,35 toneladas de nitrato de amônia, foi achada pelo Exército libanês, em uma das entradas do porto de Beirute nessa quinta-feira (3).

O material do mesmo tipo que causou uma mega explosão há um mês estava na entrada do porto 9 e foi encontrada enquanto os oficiais faziam trabalhos de retorno no local. Segundo autoridades libanesas, o nitrato de amônia foi removido para um local seguro, mas a origem do mesmo não foi divulgado.

Há exatamente um mês, uma carga menor (2.750 toneladas) de origem russa foi a responsável por uma mega explosão que deixou 190 mortos e 6,5 mil feridos em Beirute. A tragédia chocou o mundo inteiro.

O material foi apreendido em um navio russo em 2013 e desde então permanecia em um galpão. Os investigadores acreditam que faíscas geradas por um serviço de soldagem no porto tenha provocado a explosão catastrófica. Vinte e uma pessoas foram responsabilizadas e presas, entre eles estariam chefes militares do Líbano.