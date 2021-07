Cardeal está entre dez indiciados pelo Vaticano por crimes financeiros

O processo do prédio de Londres "está diretamente ligado às diretrizes e reformas de Sua Santidade, o papa Francisco, em favor da transparência e da consolidação das finanças do Vaticano", disse a Santa Sé neste sábado.

As principais acusações contra Becciu envolvem também contratos com empresas ou organizações de caridade controladas por seus irmãos em sua ilha natal, a Sardenha.

Na época, Becciu estava no último ano de seu cargo como vice-secretário de Estado para assuntos gerais, uma poderosa instância administrativa que movimenta centenas de milhões de euros. Becciu recebeu cinco acusações de peculato, duas de abuso de poder e uma acusação de induzir uma testemunha a perjúrio. Cerca de 75 páginas do documento são dedicadas a ele.

A investigação sobre a compra do edifício se tornou pública em outubro de 2019, quando a polícia do Vaticano invadiu os escritórios da Secretaria de Estado, o coração administrativo da Igreja Católica, e o da Autoridade de Informações Financeiras (AIF) do Vaticano.

As acusações contra Becciu incluem peculato e abuso de poder. Uma italiana que trabalhava para ele foi acusada de peculato e o ex-secretário do cardeal, padre Mauro Carlino, foi acusado de extorsão.

Becciu, que o papa demitiu de seu posto no ano passado por suspeitas de nepotismo, torna-se a mais alta autoridade do Vaticano a ser acusada de crimes financeiros.

O cardeal Angelo Becciu, 73, ex-funcionário sênior da administração do Vaticano, assim como dois altos funcionários da unidade de inteligência financeira do Vaticano serão julgados em 27 de julho por um escândalo de milhões de euros envolvendo a compra e financiamento de um edifício em Londres pelo Vaticano.

