Cardeal da Guiné é aposta conservadora para primeiro papa negro

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Como o conclave da Igreja Católica costuma atrair a atenção até mesmo de ateus, um olhar superficial que não leva em conta discussões propriamente religiosas pode ver o cardeal da Guiné, Robert Sarah, como um nome pronto para mudar a face do Vaticano, pelo fato de ser negro e africano.

Não há um papa vindo da África desde Gelásio 1º, que morreu em 496, e não há registro de pontífices negros na história, apesar de não haver certeza sobre a raça de todos os 266 chefes da igreja.

Nada, porém, mais equivocado: o cardeal emérito de 79 anos, com experiência nas estruturas da Santa Sé, é um dos favoritos da ala conservadora da Igreja Católica para suceder Francisco, visto como progressista.

Nomeado em 1979 arcebispo de Conacri, capital de seu país, aos 34 anos -João Paulo 2º o chamava de "baby bishop"-, Sarah liderou o Dicastério para a Evangelização dos Povos por uma década, a partir de 2001. Essa divisão é responsável pela propagação do catolicismo pelo mundo.

Em 2010, Sarah foi nomeado cardeal pelo papa Bento 16 e participou do conclave que elegeu Francisco, em 2013. Logo em 2014, o pontífice argentino nomeou Sarah para liderar o Dicastério para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, que cuida de questões litúrgicas; o guineense ficou no cargo até 2021.

A vasta experiência em órgãos da Cúria romana conecta-se a posições rígidas quanto à doutrina católica e um forte conservadorismo cultural.

De acordo com o site The College of Cardinals, criado pelo vaticanista Edward Pentin com uma equipe de jornalistas e especialistas católicos, uma das principais preocupações de Sarah reflete sua ortodoxia: "a perda do sagrado e a necessidade de defender a fé do espírito do tempo que o rejeitou", diz o site, no perfil que fez de Sarah.

"À frente [do Dicastério para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos], ele favoreceu uma 'reforma da reforma' no que se refere à liturgia", afirma o site, referindo-se à nova abordagem do catolicismo após o Concílio Vaticano 2º (1962-1965), uma tentativa de modernizar a igreja.

Sarah tem criticado o secularismo e diversas práticas -o aborto, a eutanásia e a pornografia, por exemplo- que o conservadorismo trata como o motivo da erosão das bases cristãs da civilização ocidental.

"Não há um 'problema de homossexualidade' na igreja. Há um problema de pecados e infidelidade. Não vamos perpetuar o vocabulário da ideologia LGBT. Homossexualidade não define a identidade das pessoas, [mas] descreve certos atos desviados, pecaminosos e perversos", disse o cardeal em entrevista de 2019.

Na mesma entrevista, ao site The Catholic Review, o guineense afirmou que "os 'valores fundamentais' promovidos pela ONU são baseados na rejeição de Deus".

Esses posicionamentos se aliam a uma forte presença nas redes sociais. Sarah tem mais de 200 mil seguidores apenas no X, onde publica mensagens de fé e posicionamentos conservadores sobre a igreja, incluindo a republicação de mensagens de seguidores com frases atribuídas ao cardeal. Uma delas, por exemplo, ressalta a oposição ao que chama de islamização da Europa.

Em 2021, aos 75, ele se aposentou de suas funções na Santa Sé. Desde então, tem viajado, publicado livros e pregado em diversos países.

Sarah tem falado em favor de católicos que defendem a volta da missa tradicional em latim e foi um dos principais cardeais opositores da Fiducia Supplicans, a declaração da Santa Sé sob Francisco que autorizou a bênção a casais homossexuais. O guineense também é crítico do "Sínodo da Sinodalidade", grosso modo, uma congregação promovida pelo Vaticano para discutir formas mais inclusivas de participação na igreja.

Nascido em 1945, em Ourous, Robert Sarah cresceu com uma família convertida ao catolicismo. Estudou em um seminário na Costa do Marfim e voltou para a Guiné após a independência do país, em 1958.

Ele foi ordenado padre em 1969, em Conacri, e estudou teologia em Roma e em Jerusalém. Nominado reitor em um seminário em Kindia, foi padre em diversas paróquias até ser nomeado arcebispo na capital.