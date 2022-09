Capitalismo coloca humanidade em risco, diz presidente da Bolívia na ONU

O boliviano defendeu substituir os gastos militares para a fabricação de armas de destruição em massa "por uma justa compensação econômica que os países do capitalismo central devem moral e historicamente aos países pobres do mundo".

"Hoje nos encontramos frente a uma crise capitalista múltipla e sistemática que coloca cada vez mais em risco a vida da humanidade e do planeta", disse Arce, acrescentando que o "capricho das potências capitalistas" vem levando à deterioração do sistema multilateral.

