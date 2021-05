Cantor B.J. Thomas, da trilha sonora de Guardiões da Galáxia, morre nos EUA

O cantor americano B.J. Thomas, morreu neste sábado (29), aos 78 anos, vítima de um câncer de pulmão. Ele faleceu na casa onde morava, no Texas.

B.J. tem um histórico de sucesso com o troféu de cinco Grammys na prateleira e músicas históricas que embalaram gerações.

Uma de suas canções mais conhecidas e tocadas no Brasil é "Rock and Roll Lullaby", que explodiu entre o público ao entrar na trilha sonora da novela Selva de Pedra, no início da década de 70.

Thomas também deu voz aos sucessos "Raindrops Keep Fallin 'on My Head" e 'Hooked On A Feeling', esta última também está no filme Guardiões da Galáxia.