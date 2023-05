Candidato paraguaio comparado a Bolsonaro é preso por incitar atos contra resultado das eleições

Apesar de diversos relatos de indução de voto que circularam durante o pleito, considerados comuns no país, a Justiça Eleitoral, a Promotoria e as comissões internacionais que acompanharam a eleição reconheceram o resultado.

O conservador Santiago Peña foi eleito presidente do país com 15 pontos percentuais de diferença do segundo colocado, o liberal Efraín Alegre, e confirmou a hegemonia do partido Colorado, no poder há quase 70 anos. Foi a vitória mais folgada da sigla em 25 anos.

BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - O terceiro colocado nas eleições do Paraguai, Paraguayo Cubas, extremista que é comparado a Jair Bolsonaro (PL), foi preso preventivamente nesta sexta-feira (5) por incitar atos contra o resultado das eleições de domingo (30). Ele foi detido enquanto fazia uma transmissão ao vivo no Facebook.

