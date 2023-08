Candidatas do Miss Indonésia relatam ‘exame íntimo’ em concurso e denunciam assédio

Candidatas do Miss Indonésia denunciaram a organização do concurso de assédio sexual. As mulheres relataram que membros teriam insistindo em uma exame corporal invasivo dois dias antes da competição.

Segundo a France-Presse, a advogada das concorrentes afirmou que os organizadores pediram que elas ficassem nuas para “verificar” a existência de cicatriz, celulites ou tatuagens pelo corpo. Cinco delas ainda teriam sido fotografadas.

Após denúncias, a Organização Miss Universo rompeu com a franquia da Indonésia. "À luz do que descobrimos que ocorreu no Miss Universo Indonésia, está claro que essa franquia não atendeu aos padrões, à ética, ou às expectativas da nossa marca”,, divulgou em nota no Twitter.

O concurso em Jacarta foi realizado para escolher a representante da Indonésia no Miss Universo deste ano. O evento ocorre em 18 de novembro, em El Salvador.