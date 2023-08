Candidata de esquerda e liberal largam na frente em eleições no Equador

Já Daniel Noboa é filho do empresário e ex-candidato presidencial Álvaro Noboa. Entre suas propostas para a segurança pública estão a militarização dos portos e das fronteiras do país para combater o tráfico de drogas. Ele também fala em criar empregos para jovens e atrair investimento estrangeiro ao país.

Luisa González é uma das únicas que propõe "reafirmar o monopólio do Estado sobre as armas" para reduzir a criminalidade --em abril, Lasso autorizou o porte de armas a civis ao decretar estado de emergência parcial no país. Ela também promete reduzir a impunidade, aperfeiçoar a capacidade de investigação e implementar programas educativos, sem dar muitos detalhes.

Caso essa tendência se confirme, haverá um segundo turno no dia 15 de outubro. Isso porque, pelas regras da nação sul-americana, um candidato precisa levar mais de 40% dos votos e ainda dez pontos percentuais de diferença para o segundo colocado para ser eleito já no primeiro turno.

QUITO, EQUADOR (FOLHAPRESS) - Largaram na frente na disputa pela Presidência do Equador dois ex-deputados: a esquerdista Luisa González, ligada ao ex-presidente Rafael Correa, que governou o país de 2007 a 2017, e o empresário liberal Daniel Noboa, de centro-direita. Ela tem 33,0% dos votos válidos, enquanto ele soma 24,4% até o momento, com 17% das urnas apuradas.

