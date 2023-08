Candidata à Assembleia Nacional é baleada em novo ataque no Equador

Estefany estava no carro com o pai e um funcionário, quando homens armados chegaram e abriram fogo contra o veículo. Um dos disparos atingiu o braço da candidata.

A candidata à Assembleia Nacional do Equador, Estefany Puente, foi alvo de um ataque nesta quinta-feira (10), enquanto visitava uma instituição social em Quevedo, na província de Los Ríos, no Equador.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.