Canadense é condenado a pena de morte na China por tráfico de drogas

Ela é filha do fundador do grupo chinês de telecomunicações Huawei e foi solta 11 dias depois de pagar uma fiança de 10 milhões de dólares canadenses.

A decisão foi divulgada dias antes da China divulgar o veredicto do também canadense Michael Spavor, que foi preso no país, após Meng Wanzhou, executiva da Huawei, ser detida no Canadá a pedido dos Estados Unidos.

O tribunal chinês manteve nesta terça-feira (10), em segunda instância, a pena de morte do canadense Robert Lloyd por tráfico de drogas. O homem foi acusado, junto a outros réus, de introduzir 220 quilos de metanfetamina no país.

