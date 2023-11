Câmara dos EUA repreende deputada palestino-americana por pedir 'destruição de Israel'

Tlaib vinha rejeitando as acusações de antissemitismo. Em discurso na Câmara na noite de terça-feira, disse que seu ponto de vista era "mais necessário do que nunca" naquele espaço, justamente por ser a única deputada palestino-americana.

A moção de censura apresentada pelo deputado republicano Richard McCormick foi motivada por uma fala da democrata nas redes sociais. Nela, Tlaib usou a expressão "do rio ao mar", espécie de lema palestino que defende o estabelecimento de um Estado palestino na faixa de terra que vai do rio Jordão ao mar Mediterrâneo.

Desde o início das hostilidades, em 7 de outubro, Tlaib tem criticado as ações do grupo terrorista Hamas. Ela, no entanto, também é crítica à resposta de Israel em Gaza e ao apoio fornecido por Washington a Tel Aviv.

Com 234 votos a favor e 188 contrários, a Câmara de maioria republicana a repreendeu por comentários feitos sobre a guerra Israel-Hamas, acusando-a de promover narrativas falsas sobre o conflito e de advogar pela destruição do Estado de Israel.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.