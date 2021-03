Câmara dos EUA aprova legislação pró-sindicatos

A ofensiva democrata para passar a legislação, aprovada por 225 votos a 206, é parte da tentativa do partido de fortalecer laços com os sindicatos, um eleitorado fundamental nos EUA. O presidente Joe Biden, apoiador do projeto, chegou a prometer ser "o presidente mais pró-sindicatos que você já viu."

A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, de maioria democrata, aprovou nesta terça-feira, 9, uma lei que aumenta o poder de organização dos sindicatos do país. Como a medida ainda enfrentará um bloqueio republicano no Senado, é improvável que se torne lei.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.