Calor derrete asfalto de pista de aeroporto e voos são cancelados

Depois que as altas temperaturas causaram o “derretimento” das pistas de pouso do Aeroporto de Luton e na base aérea de Brize Norton, no Reino Unido, vários voos foram cancelados nesta segunda-feira (18). Os termômetros chegaram a marcar 36ºC, resultado de uma onda de calor que atinge parte da Europa nas últimas semanas.

De acordo com a imprensa internacional, no aeroporto de Luton, em Londres, pousos e decolagens foram temporariamente interrompidos. Segundo o aeroporto, a interrupção foi para permitir "um reparo essencial da pista depois que altas temperaturas da superfície fizeram com que uma pequena seção se levantasse".

O aeroporto ficou fechado por duas horas e cerca de 14 voos foram desviados para outros aeroportos, de acordo com dados do FlightRadar24.

Na base aérea de Brize Norton, a Força Aérea Real confirmou que estavam usando aeródromos alternativos depois que o site de notícias Sky News informou que o tempo quente havia derretido a pista.