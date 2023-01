Caixas-pretas de avião que caiu no Nepal são encontradas

As caixas-pretas do avião que caiu no Nepal, neste domingo (15), foram encontradas. A informação é da agência de notícias Reuters.

De acordo com a agência, as caixas-pretas possuem os gravadores de voz da cabine e de dados do voo e podem revelar os momentos antes do acidente que matou os 72 passageiros que estavam a bordo da aeronave.

Até agora, 68 corpos foram localizados e quatro vítimas ainda são procuradas. No voo estavam 57 nepaleses, cinco indianos, quatro russos, dois sul-coreanos e uma pessoa da Argentina, Irlanda, Austrália e França.