Cadeirante surpreende o noivo e caminha até o altar no casamento; vídeo

A surpresa foi planejada pela noiva, cadeirante há 11 anos, que sonhava em ficar "olho a olho" com o marido no altar. "Depois do acidente eu não sabia se encontraria alguém que me amasse verdadeiramente", disse a noiva em uma publicação no instagram.

Em 2010, aos 17 anos a norte-americana Chelsie Hill sofreu um acidente de carro que tirou os movimentos da cintura para baixo. No fim de setembro realizou o sonho de se casar, em uma cerimônia que emocionou o noivo Jay Bloomfield. A cadeirante caminhou até o púlpito com auxílio de um andador e órteses nas pernas.

