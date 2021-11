O cachorro Boji virou uma celebridade em Istambul. O vira-latas misturado com pastor-da-anatólia, aprendeu a percorrer pelo sistema de transporte público, e ninguém sabe como isso aconteceu.Cachorro viraliza por aprender a andar de ônibus e balsa

Boji sabe pegar ônibus, bondes, metrô e balsas como um ser humano. Um motorista de um dos bondes que o cachorro pega carona, disse que as boas maneiras do animal deveriam ser seguidas por todos os passageiros e que Boji é um bom exemplo.

Um homem que trabalha para o sistema de metrô de Istambul, Aylin Erol, diz que após ver fotos de Boji na internet, ele e outras pessoas decidiram colocar um microchip no cachorro para rastrear sua rota com exatidão. Com isso, descobriram que o cão percorre cerca de 29 estações de metrô todos os dias e “passeia” até 30 km por dia.

A fama crescente de Boji acabou fazendo com que tivessem que criar uma conta no Twitter com seu nome. A página @boji_ist já tem mais de 90 mil seguidores desde que foi criada em setembro.

Boji recebeu vacinas e sua saúde continua sendo monitorada para sua segurança e das pessoas ao seu redor. Além disso, eles também ficam sabendo se o animal está comendo bem e se hidratando.

Erol conta que o cachorro sabe para onde ir e onde descer. “É como se ele soubesse para onde está indo.”, disse o homem.