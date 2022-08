Cachorro fica com cobra enrolada no focinho e é salvo por caçador; vídeo

Bruce Ireland, um caçador de cobras famoso no Tik Tok, publicou o vídeo que mostra ele retirando a cobra do cão, após a tutora dos animais não conseguir separá-los. A mulher disse que essa era uma brincadeira comum entre eles, e que depois se separavam, mas dessa vez a cobra não soltou.

Cachorro fica com cobra enrolada no focinho e é salvo por caçador pic.twitter.com/GWEh7gu71D

Um vídeo que mostra uma cobra enrolada no focinho de um cachorro, viralizou nas redes sociais, nesta semana. O animal não peçonhento ficou agarrado no cão por pelo menos 30 minutos, na região de San Diego, nos Estados Unidos.

