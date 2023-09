Buscas por brasileiro que fugiu da prisão nos EUA tem áudio da mãe em helicóptero

A polícia acredita que ele está escondido em uma região rural da Pensilvânia. Há uma força-tarefa com centenas de agentes empenhados na captura do brasileiro.

As buscas pelo brasileiro Danilo Cavalcante, de 30 anos, que fugiu de uma prisão na Pensilvânia, nos Estados Unidos, entraram no 6° dia, nesta terça-feira (5). A polícia está usando o áudio gravado pela mãe dele, que é soado pelos alto-falantes dos helicópteros.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.