Buraco gigante no Chile pode aumentar e autoridades temem colapso

As autoridades e os proprietários da mineradora ainda não sabem a causa do aparecimento do buraco.

O buraco gigante que surgiu no Chile há algumas semanas corre risco de aumentar e as autoridades temem colapso. Por conta disso foi estabelecido um perímetro de segurança ao redor da cratera, localizada próximo a uma mineradora, em Tierra Amarilla.

