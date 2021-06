Brasileiros protestam em Lisboa contra o presidente Bolsonaro

"É muito importante protestarmos aqui hoje. Estamos fora do Brasil, mas temos a obrigação de denunciar aa atitudes criminosas do governo brasileiro. Não é só em relação à pandemia, existe enorme retrocesso em em todos ps sentidos", diz Cyntia de Paula, presidente da Casa do Brasil em Lisboa, ONG que auxilia imigrantes em Portugal.

Faixas lamentando as 500 mil mortes por Covid-19 no Brasil e gritos de "Bolsonaro genocida" marcaram o ato.

