Brasileiros pedem ajuda para deixar a Ucrânia sob ataque de Putin

Por ora, contudo, a chance de o conflito se estender no caminho contrário, em direção à Rússia, parece nenhuma. Como disse um empresário brasileiro que vive em Moscou, se as sirenes tocarem na cidade como tocaram em Kiev, não adiantará muito querer fugir: estaremos falando de um ataque nuclear.

O time, como o nome diz, ficava na capital da autoproclamada República Popular de Donestk, surgida da guerra civil que atingiu as áreas de maioria russa étnica do Donbass (leste ucraniano), em 2014. Desde então, a equipe mudou-se para perto de Lviv, na outra ponta do país.

Um grupo de atletas está num hotel da capital, Kiev, com familiares. O mais famoso dos jogadores, o atacante Junior Moraes, postou em sua conta no Instagram um pedido de ajuda. "Todos os amigos e familiares, a situação é grave e estamos presos em Kiev esperando uma solução para sair! Estamos dentro de um hotel. Orem por nós!", escreveu.

