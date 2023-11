Brasileiros ficam de fora da nova lista de estrangeiros autorizados a deixar Gaza

Conforme informações repassadas pelo embaixador do Brasil no Egito, Paulino Franco de Carvalho Neto, a liberação dos brasileiros não está sendo embargada pelo Egito e sim por Israel.

O grupo está perto da fronteira do Egito, mas não tem permissão para sair de Gaza. O desespero só aumenta a cada dia com a escassez de comida, água e os bombardeios na área.

A expectativa do Itamaraty era de que até hoje, os brasileiros tivessem os nomes incluídos no documento de permissão.

