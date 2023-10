Brasileiros em Gaza serão levados na manhã de sábado para sul da região, diz ministro

Segundo o chanceler brasileiro, o país foi incumbido de fazer consultas com os outros membros a partir de agora para chegar a uma redação do texto que seja aceitável por todos. Não há prazo, ou certeza, de que isso venha ocorre.

"O texto proposto pela Rússia não atende a todas as necessidades de todos os países presentes, porque como é sabido há uma grande divisão no Conselho de Segurança", disse Vieira.

Uma proposta de resolução foi circulada pela Rússia, um dos membros permanentes do órgão, defendendo um cessar-fogo humanitário, segundo uma cópia do documento obtido pela Reuters.

A reunião do Conselho de Segurança, a segunda sobre o tema desde a eclosão da guerra no último sábado (7), terminou mais uma vez sem resultar em nenhum produto —como são chamados instrumentos diplomáticos como resoluções e acordos.

O restante do grupo está em Khan Younes, no sul da Faixa, ainda de acordo com a nota.

"Hoje [sexta] eu falei com o ministro das relações exteriores de Israel, e uma das coisas que manifestei a ele foi dar tempo para permitir o trânsito de brasileiros e outros nacionais, para essa evacuação", disse Vieira a jornalistas em Nova York, após participar de uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre Gaza convocada pelo Brasil, que preside o órgão neste mês.

