Brasileiros devem deixar Gaza nesta sexta-feira, diz Itamaraty

O Itamaraty informou que os brasileiros devem ser autorizados a deixar a Faixa de Gaza nesta sexta-feira (10) pelo Egito. O governo brasileiro foi autorizado a pousar em Al Arish, cidade egípcia, onde eles serão resgatados.

Segundo o Itamaraty, a confirmação se deu após uma conversa do ministro Mauro Vieira com o chanceler de Israel, Eli Cohen."Cohen afirmou não ter sido possível cumprir a garantia dada por ele de que os brasileiros sairiam ontem, 8/11, por fechamentos inesperados na fronteira. Assegurou a Vieira que brasileiros e familiares estarão na lista de estrangeiros autorizados a cruzar a fronteira amanhã [sexta]", diz o comunicado do Ministério das Relações Exteriores.

O grupo com 34 brasileiros está entre as cidades de Khan Younis e Rafah, próximas à fronteira com o Egito, à espera do resgate. A retirada das vítimas do conflito ocorre pela fronteira de Rafah, no entanto, uma lista é elaborada por autoridades egípcias e israelenses que permite a saída dos estrangeiros.

As listas divulgadas são compostas por mais de 500 nomes em cada, mas os brasileiros seguem sendo deixados de fora. O grupo tenta deixar a zona de guerra desde o início do conflito entre Hamas e Israel.