Brasileiro que diz que Conselho da ONU errou na Ucrânia assume presidência

"Uma das funções mais delicadas da presidência, a qual daremos a maior atenção, é cuidar do delicado equilíbrio entre transparência e eficiência. Por um lado, é necessário prestar contas para o público em geral e para os países não representados no Conselho. Por outro, a discrição muitas vezes é necessária para viabilizar um diálogo franco, voltado à busca de soluções, e não a relações públicas".

O cargo é rotativo e ocupado por embaixadores dos principais países do mundo. Durante o mês de julho, o brasileiro será o responsável por presidir o Conselho —é a 11ª passagem do Brasil pelo órgão.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Ronaldo Costa Filho, embaixador do Brasil na ONU (Organização das Nações Unidas), assume temporariamente a presidência do Conselho de Segurança a partir desta sexta-feira (1). Em março, Costa Filho criticou o Conselho por "falhar" na tentativa de resolver o conflito entre Rússia e Ucrânia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.