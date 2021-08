Brasileiro e familiares são resgatados do Afeganistão

Segundo o G1, a identidade do brasileiro e o prazo para seu retorno ao Brasil não foram divulgados. Um segundo brasileiro que continua no Afeganistão também deve ser resgatado nos próximos dias.

De acordo com a pasta, ele foi levado para Madri em um voo organizado pelos governos da Espanha e da Alemanha que retirava diplomatas, aliados e militares do aeroporto internacional de Cabul.

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou, nessa sexta-feira (27), que um brasileiro e seus familiares, que não possuem nacionalidade brasileira, foram resgatados do Afeganistão.

