Brasileira que pode ser condenada à morte por tráfico na Indonésia será interrogada em maio

Manuela Vitória de Araújo Farias, que pode ser condenada à morte por tráfico de drogas na Indonésia, será interrogada no dia 2 de maio. A catarinense foi presa com 3,9 quilos de cocaína ao chegar no aeroporto de Bali.

De acordo com o advogado Dani Lira, as testemunhas de defesa da brasileira foram ouvidas no dia 18 de abril. Já as testemunhas de acusação, que são quatro oficiais da alfândega e dois policiais, foram ouvidas no dia 11 de abril durante audiência de instrução e julgamento.

A brasileira, que trabalhava como vendedora de roupas e perfumes, informou à família que passaria o Réveillon em Bali junto com um namorado, que é morador de Portugal. Ambos já haviam feito uma viagem anteriormente para o exterior. Entretanto, Manuela seguiu para a Indonésia sozinha.

Assim que desembarcou, no dia 27 de dezembro de 2022, a mulher foi detida e indiciada por tráfico de drogas. A polícia encontrou 4 quilos de cocaína distribuídos em pacotes em duas malas, que foram detectadas no raio-x.

Manuela afirmou à polícia que não sabia das drogas dentro das suas malas e se diz vítima de uma organização criminosa. Segundo a jovem, os suspeitos haviam prometido a ela férias e aulas de surfe em uma escola em troca de fazer o transporte das bagagens. O advogado dela afirma que a brasileira foi enganada para ser usada como "mula".

No país asiático, a pena mínima para esse tipo de crime é de cinco anos e pode chegar a pena de morte.