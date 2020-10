Brasileira está entre mortos de ataque na França

Uma brasileira de 44 anos está entre as três vítimas do atentado a faca ocorrido nesta quinta-feira (29) dentro da Basílica de Notre-Dame de Nice, na França.

A informação foi confirmada pelo Itamaraty, por meio de nota "O governo brasileiro informa, com grande pesar, que uma das vítimas fatais era uma brasileira de 44 anos, mãe de três filhos, residente na França… O presidente Jair Bolsonaro, em nome de toda a nação brasileira, apresenta suas profundas condolências aos familiares e amigos da cidadã assassinada em Nice, bem como aos das demais vítimas, e estende sua solidariedade ao povo e governo franceses."

Ainda de acordo com a nota do órgão, o governo presta assistência à família da vítima por meio do Consulado-Geral em Paris.

De acordo com informações preliminares, a brasileira, que era natural da Bahia, teria sido ferida no local e conseguido escapar, mas morreu em um café nos arredores.