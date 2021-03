Brasil escapa da lógica de quem estuda lockdowns pelo mundo

No quesito campanha de informação, há dois níveis acima do zero: 1 ponto para governos que "pedem cuidado contra a Covid-19" e 2 pontos para os que "fazem uma campanha de informação pública coordenada, em várias plataformas e para vários públicos".

Não existe, portanto, a previsão de que um governo faça justamente o contrário: declare-se abertamente contra os confinamentos e incentive as pessoas a desrespeitarem as restrições e saírem de casa.

Também está claro que nenhum governo implanta restrições porque gosta, mas porque precisa. E só dá para saber se precisa —e, principalmente, terminá-las o mais cedo possível— se a evolução da pandemia for acompanhada com rigor.

Na Bélgica, desde o começo do primeiro confinamento, em março do ano passado, a polícia já fez 200 mil boletins de ocorrência de desrespeito às restrições —são 550 por dia. Multas já superam 7,6 milhão de euros (R$ 50,9 mi). Mais da metade dos infratores tinha menos de 30 anos de idade.

Seria a punição uma das explicações? Na França, quem for pego na rua sem justificativa das 18h às 6h paga multa de no mínimo 135 euros (R$ 900), valor que vai a 3.750 euros (R$ 25 mil) em caso de reincidência.

Reino Unido e as principais regiões da Itália baixaram ordens para ficar em casa a não ser em casos essenciais, enquanto Espanha e França adotaram toques de recolher, com durações diversas.

O grau das proibições varia bastante. Na França e na Espanha, as escolas estão abertas desde junho, na Alemanha fecharam, caminho tomado por boa parte da Itália, enquanto no Reino Unido começaram a reabrir.

BRUXELAS, BÉLGICA (FOLHAPRESS) - Os cinco maiores países da Europa —Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Espanha— implantaram restrições para conter o contágio do coronavírus neste trimestre. Em todos, a mobilidade caiu a no mínimo 40% abaixo de janeiro de 2020, antes da pandemia.

