Brasil enviará equipes de resgate e medicamentos para Turquia após terremoto

Nas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que conversou com seu homólogo chileno, Gabriel Boric, nesta quarta, e que avalia iniciativas para prestar apoio por meio do envio de equipes e aviões da Força Aérea especializados para ajudar a controlar o fogo.

O terremoto de magnitude 7,8 atingiu os países na madrugada de segunda (6). A gravidade do tremor foi escalada pelo fato de ele ocorrer em uma área com fragilidades sociais e econômicas. A região fronteiriça é marcada por forte presença de refugiados e deslocados internos da guerra civil que assola a Síria há 12 anos.

A ação envolve, além do Itamaraty, os ministérios da Defesa, da Saúde, do Desenvolvimento Regional, da Justiça e da Segurança Pública.

A ajuda humanitária inclui também seis toneladas de equipamentos para ajudar nas buscas e quatro cães farejadores para colaborar com a localização de vítimas do terremoto.

Ao menos 42 profissionais, incluindo 34 bombeiros de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, embarcam com destino ao país do Oriente Médio em uma aeronave da Força Aérea Brasileira, segundo comunicado. Há ainda médicos e membros da defesa civil.

