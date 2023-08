Brasil deve participar virtualmente de cúpula sobre Ucrânia na Arábia Saudita

Países do Ocidente consideram que Amorim é o arquiteto da abordagem de Lula para o conflito. Eles também veem o ex-chanceler como figura incontornável para tratar do o tema com o governo brasileiro.

A fala do petista que mais gerou reações ocorreu em Pequim, durante sua visita à China, em abril. Na ocasião, ele cobrou que os EUA "parem de incentivar a guerra e comecem a falar em paz" para encaminhar um acordo no Leste Europeu, uma referência ao envio de armas para que Kiev se defenda das ofensivas russas.

Além disso, o fórum em Copenhague ocorreu em meio ao levante dos mercenários do Grupo Wagner, liderados por Ievguêni Prigojin, na Rússia. O princípio de rebelião trouxe incerteza sobre a situação política em Moscou e ofuscou as discussões na Dinamarca.

Amorim decidiu participar virtualmente para acompanhar agendas com Lula no Brasil, segundo aliados. Poucos dias depois das consultas na Arábia Saudita, Lula participa em Belém da Cúpula da Amazônia.

