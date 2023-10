Brasil convoca reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU

Em nota, o governo brasileiro condenou os ataques e reiterou "seu compromisso com a solução de dois Estados, com Palestina e Israel convivendo em paz e segurança, dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas".

A ofensiva surpresa, que acontece exatamente 50 anos após o início da Guerra do Yom Kippur, combinou a infiltração de homens armados em cidades israelenses com uma saraivada de foguetes, disparados da Faixa de Gaza. Segundo as Forças Armadas de Israel, dezenas de militantes se infiltraram por terra, mar e ar, alguns dos quais com a ajuda de parapentes.

O conselho é composto por cinco membros permanentes (China, Estados Unidos, Rússia, França e Reino Unido), com poder de veto, e dez não permanentes, escolhidos para mandatos de dois anos por eleição. Hoje esse grupo é composto por, além do Brasil, Albânia, Equador, Gabão, Ghana, Japão, Malta, Moçambique, Suíça e Emirados Árabes Unidos.

