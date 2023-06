Braço direito de Zelensky diz que Brasil será convidado para cúpula da paz

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Andriy Yermak, conhecido por ser o braço direito do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sinalizou o convite ao Brasil em entrevista à CNN Brasil.

Yermak disse que o Brasil será um dos principais convidados da Cúpula Internacional da Paz que discutirá a proposta do presidente da Ucrânia. Segundo ele, o governo ucraniano "quer ver o Brasil como um dos líderes da implementação do nosso Plano de Paz".

Ele afirmou que Brasil, Índia, China, Arábia Saudita e países da África são fundamentais para a discussão de um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. "Nós acreditamos que a cúpula não estará completa sem a participação dos países do sul global."Yernak disse que a cúpula será realizada em breve, em um local neutro. Ainda não há informações oficiais sobre a data e o local do encontro entre os países.

Ele elogiou o diálogo com Celso Amorim, assessor do presidente Lula para assuntos internacionais. Amorim se reuniu com Zelensky em maio para ouvir as principais exigências da Ucrânia para a negociação de um acordo de paz.

"A Ucrânia está muito interessada no desenvolvimento de suas relações com o Brasil. A Ucrânia quer muito uma parceria estratégica com o Brasil. E estamos prontos para fazer tudo o que depende de nós para atingir esse objetivo."