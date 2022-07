Boulos é convidado para cerimônia de posse de Gustavo Petro

A solenidade ocorrerá no Capitólio Nacional, sede do Congresso colombiano, em Bogotá, no dia 7 de agosto. Boulos planeja usar um terno escuro —ou um "traje de calle oscuro", de acordo com o protocolo enviado a convidados.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O pré-candidato do PSOL a deputado federal e líder do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), Guilherme Boulos, foi convidado nesta quarta-feira (20) pelo presidente eleito da Colômbia, Gustavo Petro, para participar de sua cerimônia de posse.

