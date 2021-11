Bordel oferece 30 minutos de serviço a quem se vacinar contra Covid

No país, o governo adotou a medida de que não vacinados são proibidos de entrarem em locais com mais de 25 pessoas.

Umas das motivações do dono do local, surgiu após saber que apenas 64% dos adultos estão com as duas doses, e maioria dos faltosos são homens. O índice é um dos piores entre os países da Europa ocidental.

O bordel em Viena divulgou que será oferecido 30 minutos em uma sauna com as profissionais para quem tomar pelo menos uma dose da vacina.

