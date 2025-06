Bombardeio em Gaza mata 44 palestinos que aguardavam ajuda

As vítimas estariam reunidas em busca de ajuda alimentar no momento do bombardeio. Ainda segundo autoridades de saúde locais, controladas pelo grupo Hamas, cerca de 25 pessoas foram mortas enquanto aguardavam caminhões com ajuda humanitária ao sul de Netzarim, região central de Gaza.

