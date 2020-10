Bombardeio atinge área residencial e deixa mortos no Azerbaijão

O conflito no Cáucaso se agrava cada vez mais. Ao menos 12 pessoas morreram e 40 ficaram feridas após um míssil atingir uma área residencial em Ganja, a segunda maior cidade do Azerbaijão, na madrugada deste sábado (17). No momento, dezenas de socorristas buscam os sobreviventes no local, informou a AFP.

Uma das moradoras, que teve a residência destruída, relatou que alguns dos sobreviventes conseguiram sair correndo da área, a maioria de pijama: "Estávamos dormindo. As crianças estavam vendo TV", afirmou.



Uma outra parte da cidade foi atingida por outro míssil, além de ter acontecido um outro ataque no município estratégico de Mingecevir, a 90 quilômetros de Ganja.



Também nesta semana, o Azerbaijão atacou a base militar na Armênia, com dois mísseis. Combates vêm acontecendo desde setembro, na região disputada de Nagorno-Karabakh, governada por maioria armênia em um território no Azerbaijão, desde o fim da guerra entre os países que começou em 1992 e durou dois anos.