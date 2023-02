Bomba da 2ª Guerra Mundial explode enquanto era desarmada na Inglaterra

O vice-líder do Conselho de Great Yarmouth, Graham Plant, agradeceu os envolvidos no desfecho seguro. "Continuaremos apoiando os moradores mais vulneráveis nesse processo, e nossa equipe de rodovias e seus parceiros da Agência Ambiental já podem começar a avaliar o impacto da explosão", continuou.

"A abordagem foi a opção mais segura para desarmar o dispositivo, mas sempre trouxe o risco de detonação não intencional", afirmou Nick Davison, assistente chefe da polícia local, à BBC. "Felizmente, todos estão a salvo e as agências estão se reunindo para avaliar os danos à parede do rio."

Para proteger os moradores durante a operação, os prédios do entorno foram evacuados e a área foi isolada com cordões que ficavam a até 400 metros da bomba. Os serviços de emergência ainda construíram uma barreira de areia em seu entorno.

