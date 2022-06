Bolsonaro volta a atacar Barroso e Moraes e se compara a ex-presidente da Bolívia presa

Antes de dar as declarações, Bolsonaro fez uma motociata com apoiadores em Orlando, que reuniu mais de 300 motos na cidade da Flórida, e inaugurou um vice-consulado brasileiro na cidade. O presidente embarcou de volta ao Brasil na tarde deste sábado.

As declaracões de Bolsonaro vieram dois dias depois de seu primeiro encontro com o presidente Joe Biden. Em Los Angeles, ele disse que pretende terminar seu governo de modo democrático e pediu eleições limpas, confiáveis e auditáveis.

Na sexta, Kristina Rosales, porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, disse em conversa com a Folha que o governo americano considera o envio de observadores como uma ferramenta importante para garantir a transparência de eleições.

"Ah, a OEA [Organização dos Estados Americanos]. Ah, pelo amor de Deus, você achar que alguém colocar um crachá da OEA tá resolvido o assunto? Convidaram pra dar ares de legalidade. Sabe o que eu faria no lugar do Barroso, do [ministro Edson] Fachin e do Alexandre de Moraes? Diria: ‘Presidente, vamos conversar’. Mas eles não querem conversar".

Bolsonaro voltou a questionar a eficácia do envio de agentes internacionais para acompanhar as eleições brasileiras.

"A turma dela perdeu [as eleições], voltou a turma do Evo Morales. O que aconteceu um ano atrás? Ela foi presa preventivamente. E agora foi confirmado dez anos de cadeia para ela."

Bolsonaro comparou as acões de Moraes com a prisão de Jeanine Añez, ex-presidente da Bolívia condenada por tramar um golpe de Estado, em 2019.

"Isso nunca ocorreu no Brasil. Uma pessoa apenas decide. Ele faz um inquérito, onde não tem a participação do Ministério Público, e investiga por fake news."

Já o ministro Alexandre de Moraes foi atacado pela atuação no inquérito sobre fake news, aberto pelo próprio Supremo, e por sua atuação no processo contra o deputado Daniel Silveira (PTB-RJ), condenado por incitar violência contra o STF e que recebeu indulto de Bolsonaro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.